A Inditex, controladora da Zara, afirmou que o crescimento das vendas ganhou força no mês passado apesar de um ambiente desafiador para empresas de vestuário, à medida que a guerra no Oriente Médio eleva os custos de matérias-primas e de frete.

A gigante espanhola da moda, que também reúne marcas como Massimo Dutti e Bershka, informou nesta quarta-feira que as vendas aumentaram 11,5% em base de moeda constante entre 1º de maio e 1º de junho, na comparação com o mesmo período do ano passado.

O desempenho representou uma aceleração em relação ao avanço de 8,8% registrado no primeiro trimestre fiscal, encerrado em 30 de abril, quando as vendas totalizaram 8,75 bilhões de euros. Analistas esperavam 8,72 bilhões de euros, segundo pesquisa de estimativas compilada pela Visible Alpha.

Varejistas de vestuário vêm lidando com o aumento de custos associado à guerra no Golfo Pérsico e com a deterioração do sentimento do consumidor.

"Todas as linhas de despesas foram rigidamente controladas e apresentam evolução favorável", afirmou a empresa.

O lucro líquido subiu para 1,38 bilhão de euros, ante 1,31 bilhão de euros no mesmo trimestre do ano anterior.

Para o ano até janeiro de 2027, a Inditex manteve a projeção de margem bruta estável, com variação de mais ou menos 0,5 ponto porcentual. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado