O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta quarta-feira, 3, que a economia brasileira no segundo trimestre de 2026 vai "de novo surpreender". "Deveria aguardar um segundo trimestre na mesma linha. Muita gente estava pessimista, dizendo que viria ruim. Vamos de novo surpreender no segundo trimestre de 2026", afirmou.

A declaração foi em reunião ministerial nesta quarta-feira. Durigan foi o terceiro a falar, logo depois do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da ministra da Casa Civil, Miriam Belchior.

O ministro da Fazenda fez um balanço das ações do governo até aqui. Disse que o governo foi responsável por reconstruir "um País soberano e democrático, o que é uma enorme conquista".

"Estamos honrando com o nosso trabalho esse País que é altivo, que não tem que baixar a cabeça para ninguém, respeita sua população e a dos demais países do mundo", declarou Durigan.

Segundo o ministro, "o Brasil voltou a se constituir enquanto economia forte". "Isso me dá um orgulho enorme, porque nossa economia voltou a ser pujante. Não é um trabalho simples", acrescentou.

E afirmou: "Desafios começaram antes de Lula tomar posse. Em 2022 e em 2023, tivemos ameaça à democracia, ataques às instituições e ceticismo na economia que há algum tempo eu não via. Diziam que o Brasil ia quebrar e o dólar ia estourar. Hoje o dólar está mais baixo do que quando Lula assumiu."

Durigan disse que "mesmo com todos esses desafios, constituímos um País forte, democrático e soberano, e uma economia resiliente e forte". "Não tem voo de galinha no Brasil nos mandatos de Lula. As taxas de crescimento superaram em muito todas as projeções do mercado brasileiro, mas não só", afirmou.

E completou: "A inflação em um mandato presidencial nunca foi tão baixa, nunca esteve tão estável e sob controle. Vamos fechar os 4 anos do mandato com inflação abaixo de 5%, o que é fantástico. Isso é benefício para as pessoas."