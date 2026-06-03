A ministra da Casa Civil, Miriam Belchior, anunciou nesta quarta-feira, 3, que o Novo Desenrola, lançado no dia 4 de maio, fez a dívida original das famílias brasileiras cair de R$ 20 bilhões para menos de R$ 3 bilhões. Miriam disse também que já foram renegociadas 1,4 milhão de operações, com um desconto em média de 85%.

"O Novo Desenrola Brasil, com 24 dias de operação, já renegociou 1,4 milhão de operações com descontos de 85%, em média, na dívida original. De R$ 20 bilhões, a dívida caiu para menos de R$ 3 bilhões para essas famílias. Mais de metade delas, 854 mil, com o desconto obtido, puderam quitar à vista as dívidas", disse a ministra da Casa Civil durante a reunião ministerial desta quarta-feira, conduzida pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio do Planalto.

Miriam declarou também que o governo ainda vai lançar o programa Desenrola Adimplentes. "Vamos ajudar quem paga em dia as suas prestações, mas que sua muito para fazer isso e que também precisa ter melhoradas as suas condições", disse.

Move Motos, taxa das blusinhas e 6x1

Outro programa que ainda será lançado pelo governo é o Move Motos, que vai oferecer financiamento para motoristas de aplicativo.

A ministra também destacou que, nos últimos meses, o governo Lula extinguiu a taxa das blusinhas, que era altamente impopular, e começou a reduzir a fila dos pagamentos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

Miriam destacou a aprovação, na Câmara, da redução da jornada de trabalho. "Também foi uma vitória importante a aprovação da PEC de fim da escala 6x1 na Câmara dos Deputados e aguardamos agora a tramitação dela no Senado", afirmou.

Reunião ministerial para definir estratégia

O presidente Lula convocou reunião ministerial nesta quarta para definir como será a estratégia de propaganda do governo federal nos últimos meses de mandato.

A ideia do presidente é alinhar a divulgação dos principais programas com potencial eleitoral para a campanha à reeleição, como o Desenrola 2.0 e a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5 mil.

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