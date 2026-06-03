Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 7,974 milhões de barris, a 433,712 milhões de barris na semana encerrada em 29 de maio, informou nesta quarta-feira, 3, o Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). Analistas consultados pelo The Wall Street Journal projetavam queda de 3,3 milhões no período.

Os estoques de gasolina subiram 3,364 milhões de barris, a 214,955 milhões de barris, ante expectativa de queda de 600 mil. Já os estoques de destilados avançaram 1,502 milhão de barris, a 102,301 milhões de barris, ante projeção de queda de 800 mil.

A taxa de utilização da capacidade das refinarias subiu de 94,5% para 94,7%, abaixo da projeção de alta a 94,8%.

Os estoques de petróleo no centro de distribuição de Cushing tiveram queda de 583 mil barris, a 22,441 milhões de barris. A produção média diária de petróleo caiu a 13,707 milhões de barris na semana. Fonte: Dow Jones Newswires.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado