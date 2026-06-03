O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) de serviços da zona do euro subiu marginalmente entre abril e maio, de 47,6 para 47,7, segundo pesquisa final divulgada nesta quarta (3) pela S&P Global em parceria com o Hamburg Commercial Bank. A leitura definitiva de maio ficou acima da estimativa preliminar e da projeção de analistas consultados pela FactSet, de 46,4.

O PMI composto do bloco, que engloba serviços e indústria, caiu de 48,8 para 48,5 no mesmo período, atingindo o menor nível em 18 meses, mas também superou o cálculo inicial, de 47,5.

Números abaixo de 50 indicam contração econômica.