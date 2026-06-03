O Escritório Comercial dos Estados Unidos (USTR) propôs a criação de tarifas de importação adicionais ao Brasil, à União Europeia e a outros 58 países devido à "falha em impor e aplicar efetivamente uma proibição à importação de bens produzidos com trabalho forçado". Segundo o órgão, a prática "onera ou restringe" o comércio americano.

No caso do Brasil e de outros 54 países, a nova taxação será de 12,5%. Canadá, Equador, Indonésia, México, Paquistão e União Europeia serão submetidos a uma taxa de 10%, por causa da tentativa de impedir a importação de produtos que teriam mão-de-obra irregular.

A decisão foi publicada no final da noite desta terça-feira, 2, e resulta de uma investigação contra a importação de bens produzidos com trabalho análogo à escravidão.

O anúncio já era esperado por empresários brasileiros. Caso seja aplicada, a cobrança, no caso do Brasil, se somaria à tarifa de 25% anunciada pelo USTR na véspera, como resultado de uma investigação sobre as práticas comerciais do Brasil.

De acordo com o representante comercial dos EUA, Jamieson Greer, a importação de mercadorias produzidas com trabalho forçado acarretam um cenário no qual o comércio americano compete em desvantagem em nível global.

Confira a lista dos afetados pela nova tarifa:

- África do Sul

- Argélia

- Angola

- Arábia Saudita

- Argentina

- Austrália

- Bahamas

- Bahrein

- Bangladesh

- Brasil

- Camboja

- Canadá

- Catar

- Cazaquistão

- Chile

- China

- Colômbia

- Coreia do Sul

- Costa Rica

- Egito

- El Salvador

- Emirados Árabes Unidos (EAU)

- Equador

- Filipinas

- Guatemala

- Guiana

- Honduras

- Hong Kong

- Índia

- Indonésia

- Iraque

- Israel

- Japão

- Jordânia

- Kuwait

- Líbia

- Malásia

- Marrocos

- México

- Nicarágua

- Nigéria

- Noruega

- Nova Zelândia

- Omã

- Paquistão

- Peru

- Reino Unido

- República Dominicana

- Rússia

- Singapura

- Sri Lanka

- Suíça

- Tailândia

- Taiwan

- Trinidad e Tobago

- Turquia

- União Europeia

- Uruguai

- Venezuela

- Vietnã