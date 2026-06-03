As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta nesta quarta-feira, 3, com a do Japão renovando máxima histórica, ao acompanhar os novos recordes de Wall Street no pregão anterior, embalados pelo entusiasmo com o boom da inteligência artificial, que segue sustentando ações de tecnologia no mundo.

O índice Nikkei avançou 2,5% em Tóquio, para o nível inédito de 68.402,13 pontos, graças principalmente a ações ligadas a chips, como Tokyo Electron (+13%), Screen Holdings (+18%) e Advantest (+5,1%).

Em outras partes da Ásia, o Taiex subiu 1,98% em Taiwan, a 46.459,16 pontos, enquanto o Hang Seng caiu 1,56% em Hong Kong, a 25.633,31 pontos. Em Seul, não houve pregão devido às eleições locais na Coreia do Sul.

Na China continental, os mercados tiveram ganhos modestos: o Xangai Composto avançou 0,22%, a 4.083,97 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,27%, a 2.812,92 pontos.

Na terça, 2, as bolsas de Nova York estenderam a recente sequência de recordes, impulsionadas pelo otimismo com a IA, deixando em segundo plano as preocupações com a guerra entre Estados Unidos e Irã, que voltaram a trocar ataques em meio à estagnação dos esforços diplomáticos.

O conflito no Oriente Médio e o consequente choque nos preços de energia levaram o gabinete do Japão a aprovar hoje um orçamento suplementar de cerca de US$ 19 bilhões para enfrentar a alta do custo de vida.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o viés positivo da Ásia, e o S&P/ASX 200 avançou 0,70% em Sydney, a 8.785,70 pontos.