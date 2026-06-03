A renomada Morningstar não embarcou nas cifras estratosféricas que rondam a oferta pública inicial da SpaceX e vê oportunidades para os investidores comprarem as ações a preços mais atrativos após a esperada euforia da abertura de capital.

A provedora independente de dados e análise de investimentos com sede em Chicago, Illinois, nos EUA, avalia que a SpaceX deve ter um valor de mercado de US$ 780 bilhões, ante avaliações que giram entre US$ 1,5 trilhão e US$ 1,8 trilhão. A empresa de foguetes e inteligência artificial (IA) de Elon Musk se aproxima de sua estreia na bolsa e pode divulgar a precificação de suas ações já nesta quarta-feira, segundo a mídia americana.

Para a Morningstar, os principais negócios da SpaceX, como lançamentos e comunicações via satélite, respaldam as estimativas de valor devido às enormes vantagens de custo alcançadas por meio de pesquisa e desenvolvimento contínuos e economias de escala aceleradas.

"Com uma pequena oferta inicial de ações impulsionada por quase todos os bancos de investimento do planeta, um apetite robusto dos investidores por lances em infraestrutura de IA e um caminho sem precedentes para inclusão no índice Nasdaq 100 apenas 15 dias úteis após o IPO, esperamos que o preço das ações da SpaceX provavelmente sobreviva e tenham ascensão rumo à órbita, pelo menos por um tempo", pontua a Morningstar.

Mas a companhia deve enfrentar um momento Max Q, o momento crítico durante o lançamento de um foguete em que a estrutura da espaçonave é submetida ao maior estresse aerodinâmico. Ele ocorre devido à combinação entre a alta velocidade e a densidade da atmosfera.

Para as ações, o momento MAX Q virá nos meses seguintes ao IPO. "Isso ocorrerá quando sucessivas parcelas de ações detidas por investidores privados e funcionários ficarão elegíveis para venda no mercado", projeta a Morningstar.

Neste momento, os preços mais próximos da terra podem oferecer uma porta de entrada para investidores de longo prazo, segundo a Morningstar.