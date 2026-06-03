A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,16%

Pontos: 174.197,64

Máxima de +1,57% : 174.894 pontos

Mínima estável: 172.199 pontos

Volume: R$ 22,65 bilhões

Variação em 2026: 8,11%

Variação no mês: 0,24%

Dow Jones: +0,45%

Pontos: 51.307,79

Nasdaq: +0,03%

Pontos: 27.093,90

Ibovespa Futuro: +1,37%

Pontos: 175.245

Máxima (pontos): 175.835

Mínima (pontos): 172.905

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 39,60

Variação: +0,61%

Petrobras PN

Preço: R$ 41,48

Variação: -0,75%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,77

Variação: +1,63%

Ambev ON

Preço: R$ 16,46

Variação: +0,18%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,42

Variação: -0,73%

Vale PNA

Preço: R$ 85,06

Variação: +4,11%

MBRF SA ON

Preço: R$ 15,85

Variação: +0,13%

Vale ON

Preço: R$ 85,06

Variação: +4,11%

Itausa PN

Preço: R$ 12,89

Variação: +1,02%

Global 40

Cotação: 727,439 centavos de dólar

(1/6/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,0090

Venda: R$ 5,0095

Variação: -0,26%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,12

Venda: R$ 5,22

Variação: -0,38%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,0154

Venda: R$ 5,0160

Variação: -0,28%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 4,7450

Venda: R$ 5,1870

Variação: -0,13%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação: R$ 5,0410

Variação: -0,43%

- Euro

Compra: US$ 1,1631 (às 18h17)

Venda: US$ 1,1634 (às 18h17)

Variação: 0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,8280

Venda: R$ 5,8290

Variação: -0,24%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,3637

Venda: R$ 6,0150

Variação: -1,17%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,32% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

- Ouro

Cotação: US$ 4.519,9 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,30%


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