A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,16%
Pontos: 174.197,64
Máxima de +1,57% : 174.894 pontos
Mínima estável: 172.199 pontos
Volume: R$ 22,65 bilhões
Variação em 2026: 8,11%
Variação no mês: 0,24%
Dow Jones: +0,45%
Pontos: 51.307,79
Nasdaq: +0,03%
Pontos: 27.093,90
Ibovespa Futuro: +1,37%
Pontos: 175.245
Máxima (pontos): 175.835
Mínima (pontos): 172.905
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,60
Variação: +0,61%
Petrobras PN
Preço: R$ 41,48
Variação: -0,75%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,77
Variação: +1,63%
Ambev ON
Preço: R$ 16,46
Variação: +0,18%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,42
Variação: -0,73%
Vale PNA
Preço: R$ 85,06
Variação: +4,11%
MBRF SA ON
Preço: R$ 15,85
Variação: +0,13%
Vale ON
Preço: R$ 85,06
Variação: +4,11%
Itausa PN
Preço: R$ 12,89
Variação: +1,02%
Global 40
Cotação: 727,439 centavos de dólar
(1/6/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,0090
Venda: R$ 5,0095
Variação: -0,26%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,12
Venda: R$ 5,22
Variação: -0,38%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,0154
Venda: R$ 5,0160
Variação: -0,28%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 4,7450
Venda: R$ 5,1870
Variação: -0,13%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação: R$ 5,0410
Variação: -0,43%
- Euro
Compra: US$ 1,1631 (às 18h17)
Venda: US$ 1,1634 (às 18h17)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,8280
Venda: R$ 5,8290
Variação: -0,24%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,3637
Venda: R$ 6,0150
Variação: -1,17%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,32% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
- Ouro
Cotação: US$ 4.519,9 por onça-troy(1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,30%