O fundador do Nubank, David Vélez, de 44 anos, aparece em uma nova lista da revista Forbes, a "Iconoclast 50", que destaca 50 lideranças de finanças, negócios, tecnologia, mídia, entretenimento e filantropia que estão mudando o jogo em suas áreas.

A lista inclui nomes de diferentes setores, como Elon Musk, CEO da Tesla e SpaceX, que está abrindo o capital em Nova York; Mark Zuckerberg, CEO da Meta; Tim Cook, CEO da Apple; Warren Buffett, chairman da Berkshire Hathaway; Jensen Huang, CEO da Nvidia; Taylor Swift, cantora, e o músico Benito Antonio Martínez Ocasio, mais conhecido como Bad Bunny.

Vélez é mencionado na publicação pela construção do maior banco digital da América Latina, que atende 135 milhões de clientes. A revista também menciona a recente aprovação de reguladores dos Estados Unidos para que o Nubank opere no país, novo passo na internacionalização da fintech.

Ainda entre os nomes, há outros menos conhecidos do grande público, como Liang Wenfeng, que aos 41 anos fundou a DeepSeek, empresa chinesa de inteligência artificial, e a executiva Gwynne Shotwell, diretora operacional da SpaceX responsável por tocar as operações no dia a dia da empresa de Musk.

Os nomes mencionados na lista deste ano possuem mais de US$ 2,5 trilhões em patrimônio, de acordo com a Forbes.

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