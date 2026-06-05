A B100, companhia aberta dona da antiga Companhia Brasileira de Serviços Financeiros (CBSF), que pertencia ao grupo Reag, vai fazer uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) para comprar os papéis que ainda estão em circulação no mercado, de acordo com documentos enviados para a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na quinta-feira, 4.

A OPA é necessária por causa da aquisição de 96,93% do capital da companhia pela B100 Controle e Participações, uma holding ligada à Planner, em operação anunciada em novembro de 2025 e concluída em janeiro. O negócio foi fechado pelo valor simbólico de R$ 1 mil.

A OPA, que está aberta até 13 de julho, faz parte de uma reorganização dos ativos remanescentes do grupo Reag, empresa afetada pela Operação Carbono Oculto, que levou à decretação pelo Banco Central da liquidação extrajudicial da Reag Trust, em janeiro.

Nos documentos da CVM, além da OPA, a B100 convocou assembleias extraordinárias para 24 de junho para votar a incorporação da B100 Negócios.

A B100 Negócios, segundo o documento, é dona, direta e indiretamente, de participação acionária em uma holding financeira e três sociedades operacionais, incluindo a Planner Sociedade de Crédito Direto, RWP TEC Sistemas e Redwood Asset Management.