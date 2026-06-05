As bolsas europeias fecharam sem direção única nesta sexta-feira, 5, em um ambiente marcado pela liquidação global de ações tech ligadas a semicondutores e pela reavaliação das perspectivas para a política monetária dos Estados Unidos, após o payroll de maio vir acima do esperado.

Em Londres, o FTSE 100 fechou em alta de 0,07%, a 10.368,05 pontos. Em Frankfurt, o DAX caiu 0,69%, a 24.773,72 pontos. Em Paris, o CAC 40 perdeu 0,32%, a 8.218,24 pontos. Em Milão, o FTSE MIB recuou 0,56%, a 49.893,05 pontos. Em Madri, o Ibex 35 subiu 0,46%, a 18.359,80 pontos. Em Lisboa, o PSI 20 ganhou 0,13%, a 8.931,54 pontos. As cotações são preliminares.

As ações ligadas à inteligência artificial (IA) continuaram pressionando as fabricantes de chips. A Infineon recuou cerca de 8,7% em Frankfurt, enquanto a ASML perdeu quase 2,2% em Amsterdã, acompanhando o movimento global desencadeado pela reação negativa ao balanço da Broadcom. Em Helsinque, a Nokia cedeu mais de 5,8%, devolvendo parte dos ganhos recentes do setor, que recuou 2,8%.

Dados macroeconômicos também pressionaram os mercados. Uma revisão mostrou que o PIB da zona do euro encolheu 0,2% no 1º trimestre, ante estimativa anterior de alta de 0,1%. Nos Estados Unidos, o payroll de maio superou as expectativas e reforçou as apostas de altas de juros pelo Federal Reserve (Fed) ainda neste ano.

As perspectivas para os juros europeus também seguiram no radar às vésperas da reunião do Banco Central Europeu (BCE) da próxima semana. O Commerzbank prevê alta nas principais taxas do BC comandado por Christine Lagarde na reunião deste mês, com possível sinalização de outra alta futura.

Entre outros destaques, a Raspberry Pi disparou 25,8% em Londres após projetar lucro anual significativamente acima das expectativas do mercado. A Evoke avançou 11,8% depois de aceitar uma oferta de aquisição da Bally's Intralot. Em contrapartida, a Bodycote caiu 12,9% após a Apollo Global Management desistir de formalizar uma proposta de compra da companhia.

Investidores também seguiram acompanhando os desdobramentos do conflito no Oriente Médio e seus potenciais impactos sobre crescimento e inflação.

*Com informações da Dow Jones Newswires