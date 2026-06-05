Os dados indicando força além do esperado no mercado de trabalho americano desencadeiam uma série de ajustes nos mercados globais nesta sexta-feira, 5, que culminam na valorização do dólar no Brasil, com a moeda voltando a superar a casa dos R$ 5,12 no mercado à vista e R$ 5,15 no futuro por volta das 10h50.

A criação de empregos nos Estados Unidos em maio (172 mil) superou todas as estimativas e aumentou as previsões de um Federal Reserve mais duro na condução da política monetária americana, com chances de adoção de aumentos dos juros no segundo semestre.

Segundo José Raymundo Faria Junior, diretor da Wagner Investimentos, esse cenário já se desenhava nas últimas semanas, inclusive por números do relatório de empregos da ADP, mas o mercado hoje acaba por precificar com mais força um cenário mais adverso para os juros. "A chance de o Fed elevar juros aumentou. O mercado não vinha precificando isso recentemente, embora o cenário já indicasse para isso, em um ambiente de incerteza quanto à reabertura do Estreito de Ormuz. Agora se percebe mais claramente que os EUA podem ligar o 'aspirador de dólares', o que pode afetar inclusive a taxa Selic, que tende a não cair muito mais", afirmou.