Autoridades japonesas intensificaram nesta sexta-feira (5) a chamada "intervenção verbal", enquanto o dólar segue próximo de 160 ienes - patamar amplamente visto pelo mercado como um possível gatilho para uma intervenção direta destinada a sustentar a moeda japonesa.

A primeira-ministra Sanae Takaichi afirmou que o país busca defender a credibilidade do iene por meio do fortalecimento da economia. Segundo ela, as políticas do governo pretendem ampliar o investimento doméstico, reforçar as cadeias de suprimentos do Japão e elevar o potencial de crescimento.

A ministra das Finanças, Satsuki Katayama, havia dito anteriormente que as autoridades responderão de forma apropriada no mercado de câmbio, se necessário.

Às 8h (de Brasília), o dólar recuava levemente ante a moeda japonesa, para 159,91 ienes, após encerrar o fim da tarde de ontem em Nova York a 160,02 ienes.

*Com informações da Dow Jones Newswires