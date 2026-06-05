O banco central da Índia (RBI) manteve nesta sexta-feira (5) a taxa básica de juros em 5,25% ao ano. A decisão era aguardada pela maioria dos analistas e foi tomada de maneira unânime.

Foi a terceira vez seguida que a instituição segurou os juros, após o corte de 0,25 ponto porcentual realizado em dezembro.

A postura neutra na política monetária foi mantida enquanto a instituição avalia os impactos da guerra no Oriente Médio na economia indiana e na rúpia, que vive um momento de acentuada desvalorização.

O presidente do RBI, Sanjay Malhotra, disse que a inflação continua abaixo do esperado no país e que a atividade econômica permanece estável, apesar do choque externo.

A expectativa da instituição para a inflação de 2026 medida pelo Índice de Preços ao Consumidor (CPI) passou de 4,6%, em abril, para 5,1%.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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