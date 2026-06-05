O comissário do Comércio da União Europeia, Maros Sefcovic, cobrou nesta quinta-feira, 4, para que os Estados Unidos honrem o acordo com a União Europeia em que significava os termos acertados em Turnberry, com uma tarifa de 15%.

Sefcovic disse a repórteres nos arredores de um evento da OCDE que os países da UE ficaram surpresos ao se verem alvo de tarifas por causa de trabalho forçado, mas que esperava que o Parlamento Europeu aprovasse o acordo de Turnberry com a administração Trump.

"A UE está trabalhando para introduzir, em dezembro de 2027, uma proibição em todo o bloco de todos os produtos que envolvam trabalho forçado, independentemente de serem originários da UE ou de um país terceiro", afirmou ele.

O Representante Comercial dos EUA (USTR, em inglês), Jamieson Greer, que também está presente no fórum da OCDE, disse que os Estados Unidos irão respeitar os limites máximos de tarifas estabelecidos nos acordos comerciais firmados com a União Europeia, o Japão e outros países. "As tarifas norte-americanas previstas por motivo de trabalho forçado fornecem a base legal para isso", afirmou.