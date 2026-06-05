A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, negou ter reduzido a equipe responsável por avaliar o sistema bancário americano, ao ser questionada em testemunho hoje no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes.

"Gostaria de aproveitar a oportunidade para esclarecer que não diminuímos o número de avaliadores do sistema em nível nacional. Mas estamos, sim, ajustando a equipe para a nova realidade do sistema financeiro, sem prejudicar a supervisão de riscos", disse.

Segundo Bowman, há um processo de consolidação bancária em andamento nos últimos anos nos Estados Unidos que tem reduzido o número de instituições financeiras no país. "Isso não quer dizer que vamos cortar nossa equipe ou diminuir a supervisão, mas eventualmente vamos nos adaptar", reforçou. "Vamos continuar monitorando de perto o setor bancário e olhar atentamente tamanho das equipes para garantir prevenção de riscos".

Questionada múltiplas vezes, a dirigente também admitiu que o banco central americano pode aumentar as taxas de juros em certas ocasiões, caso seja necessário para controlar a inflação. Bowman, no entanto, evitou comentar em detalhes a condução da política monetária ou a situação macroeconômica dos EUA.