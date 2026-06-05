O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, reconheceu nesta quinta-feira (4) que os preços da gasolina subiram no país em decorrência do conflito envolvendo o Irã, mas avaliou que o impacto sobre os custos de energia deverá ser apenas temporário.

Durante audiência na Câmara dos Representantes sobre as prioridades do Departamento do Tesouro, Bessent admitiu a pressão sobre os combustíveis após ser questionado de forma insistente por parlamentares. Segundo ele, a alta observada nos preços da gasolina e do petróleo tende a ser pontual.

O secretário também afirmou que o "conflito com o Irã foi interrompido". Questionado por parlamentares se os Estados Unidos estavam em guerra com o país persa, Bessent evitou classificar a situação dessa forma e limitou-se a reiterar que o "conflito" foi interrompido.

Em outro tema, Bessent disse que a Casa Branca solicitou ao Congresso que avance com medidas relacionadas a eliminação do imposto sobre combustíveis, sem dar mais detalhes.

Sobre o mercado de renda fixa, o secretário reiterou que a estratégia de emissão da dívida pública dos EUA continuará sendo conduzida de forma "regular e previsível". Bessent acrescentou que o governo precisa demonstrar aos compradores de títulos do Tesouro que os Estados Unidos permanecem comprometidos com a credibilidade de sua dívida, em meio ao elevado volume de financiamento necessário para cobrir os déficits federais.