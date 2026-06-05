A vice-presidente de Supervisão do Federal Reserve (Fed), Michelle Bowman, alertou nesta quinta-feira, 4, que instituições financeiras não-bancárias (NBFIs, em inglês) estão capturando uma parcela cada vez maior do mercado de empréstimos e substituindo bancos tradicionais, sem enfrentar "padrões regulatórios" similares.

Por outro lado, pesquisas conduzidas pelo Fed mostram que os bancos estão apertando condições de empréstimo para NBFIs por preocupações com a qualidade de colaterais ou riscos de subscrição, apontou a dirigente, em testemunho no Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes.

Bowman reiterou que o sistema financeiro americano está robusto e saudável, voltando a defender as propostas para aliviar requisitos de capital bancário. "Essas propostas esclarecem os requerimentos, os alinham a riscos reais e reduzem sobreposições, além de apoiar a extensão do crédito para a economia dos EUA enquanto preserva níveis fortes de capital e segurança", disse.

A dirigente também comentou sobre outras mudanças nos órgãos de supervisão e regulação bancária nos EUA, como a flexibilização de regras para adoção de novas tecnologias - por exemplo, inteligência artificial (IA) e "tokenização" - e revisão de modelos de gerenciamento de riscos para alinhá-los ao perfil, tamanho e complexidade das operações do banco em questão.