A Raízen informou que sua subsidiária Raízen Energia assinou um contrato vinculante com a Latam Downstream Holdings e a Silver Projects, da Mercuria Energy Group, para vender as operações de downstream na Argentina por US$ 1,420 bilhão.

Em fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o pagamento será composto por uma parcela em caixa na data de fechamento, sujeita a ajustes usuais para esse tipo de operação - como variações de capital de giro e de endividamento líquido, além de outros previstos em contrato - e pela assunção, pelas compradoras, do endividamento da Raízen Argentina S.A.U.

Segundo a Raízen, a venda está alinhada à estratégia de otimização do portfólio de ativos, simplificação da estrutura operacional e alocação disciplinada de capital, com foco em mercados e geografias prioritárias. A companhia informou ainda que os recursos líquidos da transação serão destinados à administração de sua estrutura de capital.

O fechamento da operação está previsto para ocorrer no atual ano-safra e depende do cumprimento de condições precedentes usuais, incluindo a obtenção de aprovações regulatórias e judiciais aplicáveis.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.