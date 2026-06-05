A Universal Music Group anunciou que recomprou 250 milhões de euros em ações próprias da Pershing Square, gestora do bilionário Bill Ackman, que assim encerra sua posição na maior empresa de música do mundo após duas tentativas malsucedidas de aquisição.

A gravadora, que reúne artistas como Taylor Swift e Billie Eilish, informou nesta quinta-feira (4) ter adquirido 14,2 milhões de ações a 17,66 euros cada, com desconto de 8% em relação ao preço de fechamento de quarta-feira, 3. A operação foi realizada no âmbito do programa de recompra de 500 milhões de euros já em curso, segundo a empresa.

De acordo com o The Wall Street Journal, a Pershing Square vendeu uma participação avaliada em bem mais de US$ 1,5 bilhão e deve lucrar ao menos US$ 600 milhões.

A movimentação ocorre pouco depois de a Universal Music rejeitar a proposta de compra de aproximadamente US$ 65 bilhões apresentada por Ackman, que enfrentou oposição do maior acionista do grupo, o conglomerado francês Bolloré.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.