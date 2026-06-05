A SpaceX informou que planeja vender 556,6 milhões de ações a US$ 135 cada em sua oferta pública inicial (IPO), levantando US$ 74,4 bilhões, de acordo com documento apresentado à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC, na sigla em inglês) nesta quarta-feira, 3.

O encerramento do processo de IPO está marcado para 11 de junho, com estreia na Nasdaq no dia seguinte. Com o lote suplementar, a captação por chegar a US$ 85,7 bilhões.

A SpaceX busca uma avaliação inicial no IPO de US$ 1,77 trilhão. Na segunda-feira, analistas da Morningstar estimaram que a avaliação da SpaceX deveria ser de apenas US$ 780 bilhões.

A campanha formal de marketing do IPO para investidores, chamada de "roadshow", deve começar na quinta-feira.

Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup e JPMorgan Chase estão liderando o IPO da SpaceX, junto com outros 18 bancos.

O BTG Pactual está entre esses bancos envolvido na operação. Apenas investidores profissionais brasileiros, conforme definido pela regulamentação aplicável da Comissão de Valores Mobiliários, poderão adquirir as ações que a SpaceX oferecerá em sua abertura de capital.

Após a abertura de capital, a SpaceX será rapidamente incluída em vários índices, incluindo o Nasdaq-100.

Em meio às expectativas para o preço das ações, ativos de empresas ligadas ao setor aeroespacial derreteram na Bolsa de Nova York nesta quarta.