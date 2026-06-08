O governo federal dos Estados Unidos incorreu em um déficit de US$ 294 bilhões em maio de 2026, segundo estimativas do Escritório de Orçamento do Congresso do país (CBO, na sigla em inglês) divulgadas nesta segunda-feira, 8.

O resultado é US$ 21 bilhões a menos do que o déficit registrado em maio do ano anterior. Tanto as receitas quanto as despesas foram menores em maio de 2026 do que em maio de 2025 - em US$ 36 bilhões e US$ 57 bilhões, respectivamente, calculou o CBO.

Nos oito meses do ano fiscal até maio, o déficit orçamentário federal totalizou US$ 1,2 trilhão. Esse valor é US$ 116 bilhões menor que o déficit registrado no mesmo período do ano fiscal anterior. As receitas aumentaram US$ 174 bilhões (ou 5%) e as despesas cresceram US$ 57 bilhões (ou 1%).

A arrecadação de direitos aduaneiros foi mais que o dobro do valor registrado nos primeiros oito meses do ano fiscal de 2025 - um aumento de US$ 107 bilhões. Esse aumento ocorreu até abril de 2026 e foi impulsionado por mudanças nas taxas tarifárias em decorrência de medidas executivas.

A arrecadação líquida de tarifas caiu acentuadamente em maio, quando os reembolsos de tarifas, relacionados à decisão da Suprema Corte, começaram a ser pagos.

Nos oito meses até maio, os gastos com juros líquidos da dívida pública americana aumentaram em US$ 68 bilhões (ou 10%) porque a dívida era maior do que em igual período de 2025 e devido a taxas de juros de longo prazo mais altas. "A queda nas taxas de curto prazo mitigou parcialmente o aumento geral nos pagamentos de juros", segundo o CBO.