A mediana do relatório Focus para a cotação do dólar no fim de 2026 caiu de R$ 5,16 para R$ 5,15. Um mês antes, era de R$ 5,20.

Considerando apenas as 39 estimativas atualizadas nos últimos cinco dias úteis, mais sensíveis a novidades, a estimativa intermediária subiu de R$ 5,10 para R$ 5,20.

A mediana para a cotação da moeda americana no fim de 2027 caiu de R$ 5,25 para R$ 5,20. Quatro semanas atrás, era de R$ 5,30.

A projeção para o fim de 2028 seguiu em R$ 5,30. Há um mês, era R$ 5,35. Já a estimativa para 2029 caiu de R$ 5,40 para R$ 5,35, depois de quatro semanas de estabilidade.

A projeção anual de câmbio publicada no Focus é calculada com base na média para a taxa no mês de dezembro, e não no valor projetado para o último dia útil de cada ano, como era até 2020.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags:

15