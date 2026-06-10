A Anthropic anunciou na terça-feira, 9, que lançou um novo modelo altamente capaz antes da oferta pública inicial (IPO, em inglês) da empresa de inteligência artificial (IA).

A Anthropic disse em um post no blog que lançou o Claude Fable 5, um modelo da classe "Mythos", para uso geral e com salvaguardas para garantir que ele possa lidar com riscos de cibersegurança.

"Consultas sobre alguns tópicos receberão, em vez disso, uma resposta do nosso modelo mais capaz a seguir, o Claude Opus 4.8", disse a Anthropic no post do blog.

Mythos é o modelo mais capaz da Anthropic, que não foi disponibilizado ao público devido a preocupações de que empresas de segurança possam não ser capazes de lidar com as ameaças que ele representa. Um número seleto de empresas recebeu acesso ao Claude Mythos Preview, em uma parceria chamada Project Glasswing.

A Anthropic disse na terça-feira que está lançando o Claude Mythos 5 para um pequeno grupo de "ciberdefensores e provedores de infraestrutura". É o mesmo modelo subjacente ao Fable 5, mas algumas das salvaguardas foram removidas.

O Mythos 5 será inicialmente implantado através do Project Glasswing, em colaboração com o governo dos EUA, como uma atualização para o Claude Mythos Preview.

Os anúncios de terça-feira vêm após a Anthropic ter dito em 1º de junho que havia submetido confidencialmente um rascunho do S-1 à SEC. A Anthropic também anunciou recentemente uma nova rodada de financiamento Série H na qual arrecadou US$ 65 bilhões, avaliando a empresa em US$ 965 bilhões pós-investimento.

Enquanto isso, a OpenAI anunciou na segunda-feira que também apresentou confidencialmente um pedido para uma oferta pública inicial. As duas empresas são rivais na batalha para construir os modelos de IA mais capazes, com a Alphabet, controladora do Google, também sendo um adversário significativo.

Tanto a OpenAI quanto a Anthropic têm avaliações privadas que estão se aproximando de US$ 1 trilhão. Espera-se outro IPO de trilhões de dólares ainda esta semana, quando a SpaceX se tornar pública.

"As comportas para o mercado de IPOs estão oficialmente abertas com três grandes conglomerados de IA prontos para se tornarem públicos ainda este ano", escreveu o analista da Wedbush, Dan Ives, aos clientes na terça-feira. "Mas a corrida está começando a se mover mais rápido, já que tanto a Anthropic quanto a OpenAI devem apresentar seus S-1s nas próximas semanas, que os investidores estarão ansiosos para ver".

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast