O Conselho do Federal Reserve (Fed) anunciou nesta terça-feira, 9, que irá divulgar os resultados do teste anual de estresse bancário na quarta-feira, dia 24 de junho, às 17h (de Brasília).

Neste ano, 32 grandes bancos foram submetidos ao teste da instituição, que inclui um cenário hipotético de recessão global severa com aumento da pressão nos mercados imobiliários comerciais e residenciais, bem como nos mercados de dívida corporativa.

O teste de estresse serve para avaliar a resiliência dos bancos estimando perdas, receita líquida e níveis de capital em um cenário de recessão criado para o teste. O objetivo é verificar se os bancos possuem capital suficiente para absorver perdas e, assim, poderem conceder empréstimos a famílias e empresas mesmo em uma crise.

Os resultados não vão afetar os requisitos de capital dos grandes bancos, segundo o Fed. Em fevereiro, a instituição anunciou que iria manter os atuais requerimentos de buffer de capital até 2027, quando novos requisitos poderão ser calculados com base em modelos de estimativa de perdas que levem em consideração o feedback do público.