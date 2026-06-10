O superávit comercial de bens do Canadá com o mundo aumentou para o maior em mais de um ano, à medida que as remessas de petróleo bruto e veículos para os EUA impulsionaram as exportações para um recorde, apesar das tarifas em vigor.

O país registrou um superávit comercial de mercadorias de 2,72 bilhões de dólares canadenses (US$ 1,95 bilhão) em abril, informou o Statistics Canada na terça-feira, 9. Este foi o maior desde janeiro de 2025 e ligeiramente acima do saldo comercial positivo de 2,55 bilhões de dólares canadenses que os economistas previam.

Como esperado, o aumento nos preços da energia com a guerra no Irã inflacionou o valor das exportações e mais do que compensou uma forte retração nas remessas voláteis de ouro.

O Canadá agora acumulou superávits comerciais em dois meses deste ano, após um superávit de 1,75 bilhão de dólares canadenses em março. Isso apoia uma estimativa inicial de que a economia se recuperou após encolher ligeiramente no primeiro trimestre, provavelmente impulsionada em parte por exportações mais fortes.

As exportações de bens canadenses aumentaram 1,6% em relação ao mês anterior, para 75,16 bilhões de dólares canadenses, e saltaram quase 25% em relação ao ano anterior. Ao mesmo tempo, o valor das importações subiu 0,3% em abril, para um recorde de 75,44 bilhões de dólares canadenses, informou a agência nacional de dados.

As remessas para os EUA aumentaram 4,8% e as importações subiram 1,6%, ampliando o superávit de longa data do Canadá com seu maior parceiro comercial para 9,48 bilhões de dólares canadenses, o maior desde fevereiro do ano passado. Recentemente, o Banco do Canadá (BoC) destacou as relações comerciais dos EUA, diante das novas políticas tarifárias e renegociação do USMCA, e a guerra no Oriente Médio como os principais riscos para a economia canadense.

Em termos de volume, as exportações totais aumentaram 3% entre março e abril. Mas, enquanto o comércio com os EUA aumentou em abril, as exportações canadenses para outros países caíram 4,8%, em grande parte devido à queda nos negócios de ouro.

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