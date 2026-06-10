O Ibovespa, que na segunda renovou o menor nível de fechamento desde o fim de janeiro, voltou a subir nesta terça-feira, 9, depois que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou que pode haver um acordo de paz entre o país e o Irã nos próximos dias. O mercado se ajustou a esse cenário reduzindo as apostas em juros mais altos, o que abriu espaço para uma pequena recuperação da Bolsa.

O Ibovespa fechou em alta de 0,68%, aos 169.813,15 pontos, com giro financeiro de R$ 25,194 bilhões.

Segundo Rafael Ragazi, head de research de ações da Nord, a principal preocupação dos investidores em relação à guerra entre Estados Unidos e Irã tem sido o quanto ela pode afetar a expectativa de inflação e, por tabela, a trajetória da Selic. "Há uma relação direta entre desempenho da Bolsa e perspectiva de corte de juros", afirmou.

Na segunda, as taxas de juros futuros subiram e ficou mais evidente na curva de DIs uma expectativa minoritária de retomada das altas da Selic neste ano. Nesta terça, os juros caíram acompanhando os preços do petróleo. No entanto, o mercado segue cauteloso.

Matheus Spiess, estrategista da Empiricus, prevê que o Comitê de Política Monetária do Banco Central (BC) reduzirá a Selic em 0,25 ponto porcentual na semana que vem, mas considera que o colegiado pode optar pela manutenção da taxa.

"A gente tem inflação ruim qualitativamente, atividade resiliente e fiscal desastroso. A combinação acaba fazendo com que a margem para corte suma. O pessoal começa a pensar não só na taxa de desconto, mas também nos resultados corporativos. A possibilidade de um ciclo positivo não chega a se reverter, mas é postergada", afirmou.

Thiago Calestine, economista e sócio da Dom Investimentos, considera que embora o comportamento do Ibovespa esteja essencialmente dependendo da trajetória dos juros aqui e no exterior, ainda pode haver espaço para uma recuperação do índice no curto prazo.

"O que o mercado colocou no preço, e por isso o Ibovespa está no nível em que está, é o pior cenário de juros possível. Se os dados de inflação vierem menos ruins do que o esperado, por mais que a expectativa de inflação se deteriore, o Ibovespa pode subir", acrescentou.