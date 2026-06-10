O diretor-geral da Agência Nacional de Mineração, Mauro Henrique, afirmou nesta terça-feira, 9, que mesmo com aprovação do projeto de lei (PL) dos Minerais Críticos na Câmara dos Deputados e envio ao Senado, o Brasil segue sem infraestrutura para aproveitar seu potencial e segue "engatinhando" no setor.
"Estamos engatinhando ainda, mesmo com a política. Claro que eu acho que com o tempo vai sair, mas a estrutura, a institucionalidade, ainda é insuficiente. Isso ainda sem passar pela questão da financiabilidade de projetos", afirmou durante evento do setor em Brasília (DF).
O PL estabelece diretrizes para estimular a pesquisa, a lavra, o beneficiamento e a agregação de valor no País, prevendo instrumentos como incentivos fiscais, prioridade no licenciamento e mecanismos de financiamento para projetos considerados estratégicos.
Apesar do potencial geológico, o diretor aponta que o país ainda carece de infraestrutura logística adequada, como ferrovias e portos especializados, além de plantas industriais para processamento e refino.