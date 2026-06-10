A chefe de política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirmou nesta terça-feira, 9, que o bloco apresentou suas propostas para um 21º pacote de sanções contra a Rússia, que inclui um congelamento temporário do teto de preço do petróleo russo e a designação de instituições usadas por Moscou para gerar receitas e contornar sanções da UE.

A importação de novos itens, incluindo peças de automóveis, vários minérios de metais preciosos e químicos, também será restringida, acrescentou ela em postagem na rede X. "Vamos também restringir a exportação de materiais e tecnologias adicionais, como pós de níquel, ligas metálicas e de alto desempenho, para abalar ainda mais a capacidade de produção da Rússia".

Kallas disse que as sanções atingirão bancos, fabricantes de armas, traders de petróleo, refinarias e operadores de criptomoedas em países terceiros. "Tijolo por tijolo, estamos desmoronando as bases da economia de guerra da Rússia", enfatizou.

As novas listagens abrangerão mais de 30 designações na fabricação de drones, bem como novas medidas de controle de exportações sobre 50 empresas, incluindo entidades sediadas na China, Turquia, Quirguistão, Casaquistão, Emirados Árabes Unidos e Índia.

Segundo a chefe de política externa, a UE ainda apresentará proibição abrangente de vistos para combatentes e ex-combatentes das forças armadas russas e seus grupos relacionados.