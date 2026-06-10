O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta terça-feira, 9, em entrevista ao portal UOL, que é importante que o Congresso não vote pautas-bomba diante do cenário internacional atual. Segundo ele, algumas das propostas tornariam o país ingovernável nos próximos anos.

"No momento em que a gente vive com guerra no Irã, com nova onda de tarifaço e medidas unilaterais dos Estados Unidos, é muito importante que a gente não vote pautas com grande impacto fiscal no Congresso", afirmou.

Segundo ele, a aprovação de pautas-bomba nesse momento daria mais argumentos para as pessoas que defendem que o Banco Central aumente os juros.

"Todas essas medidas que estão em tramitação e teriam impacto podem tornar o país ingovernável a partir do próximo mandato", declarou.

Sobre o fim da jornada de trabalho 6x1, o ministro afirmou que é favorável a essa pauta porque existe uma injustiça no mercado de trabalho onde os mais pobres trabalham mais porque tiveram menos oportunidades, e isso precisa ser resolvido.

"Há, do meu ponto de vista, uma primeira falta de justiça dentro do mundo do trabalho (...) essa desigualdade precisa ser endereçada, por isso eu sou favorável ao fim da 6x1", completou.

Por fim, o ministro descartou que a Fazenda esteja estudando uma possível desvinculação de benefícios previdenciários e das aposentadorias do salário mínimo, mesmo que esse seja um dos temas favoritos do mercado.