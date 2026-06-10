O economista-chefe da XP e head do Lide Economia, Caio Megale, disse nesta terça-feira, 9, que o Brasil terá que se acostumar com taxas de juros altas por mais tempo, não só por pressões externas e inflação, mas sobretudo por influências advindas da política fiscal implementada pelo governo brasileiro.

Megale é um dos mediadores do painel "Parceria Econômica Brasil & EUA em Debate", evento organizado pelo Grupo Lide, em São Paulo.

"Vamos ter que nos acostumar com taxas de juros mais altas por mais tempo, não só por pressões externas e inflação, mas, sobretudo, por conta da nossa política fiscal", disse o economista no evento.