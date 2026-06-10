O déficit comercial dos Estados Unidos caiu 1,2% em abril ante março, a US$ 55,88 bilhões, segundo dados publicados pelo Departamento do Comércio americano nesta terça-feira, 9. O resultado de abril veio praticamente em linha com a previsão de analistas consultados pela FactSet, de déficit de US$ 55,5 bilhões.

O saldo negativo da balança de março foi revisado para baixo, de US$ 60,31 bilhões para US$ 56,59 bilhões.

As exportações dos EUA avançaram 2,6% em abril ante março, a US$ 327,10 bilhões, enquanto as importações aumentaram 2%, a US$ 382,98 bilhões.