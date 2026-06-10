O banco central da Indonésia elevou suas taxas de juros em uma decisão fora do calendário nesta terça-feira, 9, acionando uma medida de emergência em meio ao aumento de pressões externas e domésticas que vinham pesando sobre a moeda do país.

Autoridades da maior economia do Sudeste Asiático aumentaram a taxa básica em 25 pontos-base, para 5,50%, e anunciaram medidas para apoiar a rupia, incluindo incentivos destinados a estimular o investimento estrangeiro.

Também foram elevadas em 25 pontos-base as taxas das linhas de depósito overnight e de empréstimo, para 4,50% e 6,25%, respectivamente.

As medidas buscam estabilizar a moeda indonésia diante da maior volatilidade associada ao conflito no Oriente Médio e garantir que a inflação permaneça dentro da meta, disse Ramdan Denny Prakoso, do departamento de comunicação do BC indonésio, em comunicado.

A rupia se fortaleceu após o anúncio, enquanto o principal índice acionário local ampliou ganhos.

Entre as iniciativas anunciadas, o BI informou que elevará os rendimentos de seus títulos denominados em rupias em todos os prazos, para aumentar o retorno de investimentos estrangeiros em portfólio. Esses papéis, lastreados em títulos do governo, são usados para administrar a liquidez e oscilações do câmbio.

O banco também reduziu o custo de swaps de hedge para investidores estrangeiros e afirmou que intensificará intervenções no mercado para sustentar a rupia.

O reforço na defesa cambial ecoa medidas adotadas pelo banco central da Índia, que vem recorrendo a uma série de instrumentos não monetários para apoiar a rupia indiana, em meio à pressão mais ampla sobre moedas da região.

O BC indonésio também prometeu estreitar a coordenação com as autoridades fiscais, afirmando que uma combinação integrada de políticas ajudará a sustentar a estabilidade macroeconômica e o crescimento. Os fundamentos da economia seguem resilientes apesar dos choques externos, acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.