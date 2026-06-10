A queda de 2,01% no preço da gasolina liderou o ranking de contribuições para a desaceleração na inflação no varejo medida pelo Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) em maio, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV).

Em maio, houve alívios também de etanol (-6,90%), café em pó (-3,29%), tarifa de ônibus urbano (-0,93%) e aparelho telefônico celular (-1,05%).

Na direção oposta, figuraram entre as principais pressões a tarifa de eletricidade residencial (4,00%), batata-inglesa (45,17%), serviços bancários (2,35%), tomate (15,42%) e condomínio residencial (1,73%).

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC-DI) passou de uma alta de 0,88% em abril para uma elevação de 0,60% em maio.

Três das oito classes de despesa registraram taxas de variação mais brandas: Transportes (de 1,47% em abril para -0,71% em maio), Saúde e Cuidados Pessoais (de 1,33% para 0,47%) e Educação, Leitura e Recreação (de 0,32% para 0,20%).

Os cinco grupos com taxas mais elevadas foram: Habitação (de 0,46% para 1,18%), Despesas Diversas (de 0,10% para 1,38%), Vestuário (de 0,02% para 0,99%), Alimentação (de 1,19% para 1,29%) e Comunicação (de 0,00% para 0,09%).

O núcleo do IPC-DI teve alta de 0,42% em maio, após um aumento também de 0,42% em abril. Dos 85 itens componentes do IPC, 48 foram excluídos do cálculo do núcleo. O índice de difusão, que mede a proporção de itens com aumentos de preços, passou de 64,19% em abril para 64,84% em maio.