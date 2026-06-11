O amor pode até aproximar casais, mas quando o assunto é dinheiro, a falta de diálogo ainda está entre as principais causas de conflitos dentro dos relacionamentos. Com a chegada do Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, especialistas reforçam a importância da educação financeira e do planejamento conjunto para evitar problemas futuros e fortalecer a parceria na vida a dois.





Segundo o docente do curso de Contabilidade da Estácio, Joaquim Barbosa Pereira, muitos dos desafios enfrentados pelos casais começam antes mesmo da união.“A falta de educação financeira de ambos os parceiros é uma realidade que é levada e potencializada na vida a dois”, afirma. Para ele, a construção de uma relação financeira saudável passa por diálogo, planejamento e definição de metas em comum. “Conversar, planejar, estabelecer objetivos e metas de ganhos e principalmente de gastos já vai dar uma sensação de união e de parceria”, completa.





O especialista destaca que falar sobre finanças deve acontecer assim que o casal perceber que o relacionamento tem perspectiva de longo prazo. De acordo com Pereira, um bom planejamento financeiro ajuda a fortalecer vínculos e criar objetivos comuns, permitindo que o casal organize sonhos, investimentos e despesas de forma mais equilibrada.





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Na prática, não existe um único modelo ideal de administração do dinheiro dentro da relação. Contas separadas, conjuntas ou um sistema misto podem funcionar, desde que existam acordos claros e disciplina financeira. O docente ressalta que manter a individualidade financeira não impede que o casal construa metas em conjunto, principalmente quando há transparência na administração dos ganhos e gastos.





Diferenças de perfil também podem ser administradas com diálogo e organização. Enquanto uma pessoa pode ser mais econômica, a outra pode ter hábitos mais consumistas, mas isso não precisa comprometer os objetivos do casal. “Os perfis podem ser diferentes, mas os objetivos e metas devem ser comuns”, explica o professor. Segundo ele, um planejamento transparente permite que as diferenças coexistam sem prejudicar as metas estabelecidas conjuntamente.





Em datas comemorativas, como o Dia dos Namorados, o consumo costuma aumentar, o que exige ainda mais atenção ao orçamento. Pereira orienta que celebrações e presentes sejam planejados dentro da realidade financeira do casal para evitar endividamentos desnecessários. Ele também reforça que o uso do crédito não é um problema em si, desde que seja compatível com a capacidade de pagamento e utilizado com planejamento.

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Educação financeira | finanças do casal