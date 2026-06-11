O secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Rogério Ceron, disse que a equipe econômica foi surpreendida na quarta-feira, 10, com um conjunto de matérias aprovadas no Senado com "relevante impacto fiscal". Segundo ele, as pautas que avançaram têm impacto de centenas de bilhões de reais, "algo muito preocupante, que coloca em risco a solidez não só da política fiscal, da política monetária".

"O País não suporta um impacto dessa magnitude, independente do mérito dessas matérias", disse ele em entrevista ao SBT News. Em seguida, ele afirmou que ainda está sendo levantado o impacto exato das várias matérias, "mas com segurança ultrapassa R$ 200 bilhões, mais de 2% do PIB".

Ele defendeu o diálogo e colocar os atores na mesa para evitar problemas com as chamadas "pautas-bomba" lá na frente.

"Temos uma trajetória de dívida que inspira cuidados, a gente tem que zelar por ela, acrescentar impacto de 2%, 3%, 4% do PIB num momento como esse tem potencial para desestruturar todo o equilíbrio macroeconômico que existe hoje", sustentou. E acrescentou que poderá haver impacto relevante sobre o câmbio e também traria um impacto inflacionário "gigantesco".