A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,71%
Pontos: 171.497,24
Máxima de +1,96% : 171.927 pontos
Mínima de -0,2% : 168.280 pontos
Volume: R$ 30,46 bilhões
Variação em 2026: 6,44%
Variação no mês: -1,32%
Dow Jones: +1,86%
Pontos: 50.848,75
Nasdaq: +2,54%
Pontos: 25.809,66
Ibovespa Futuro: +1,81%
Pontos: 171.800
Máxima (pontos): 172.360
Mínima (pontos): 168.520
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,50
Variação: +2,9%
Petrobras PN
Preço: R$ 41,67
Variação: +0,05%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,72
Variação: +2,67%
Ambev ON
Preço: R$ 16,64
Variação: +2,21%
Petrobras ON
Preço: R$ 46,63
Variação: -0,38%
Vale PNA
Preço: R$ 78,73
Variação: +1,33%
MBRF SA ON
Preço: R$ 16,00
Variação: +0,63%
Vale ON
Preço: R$ 78,73
Variação: +1,33%
Itausa PN
Preço: R$ 12,90
Variação: +2,46%
Global 40
Cotação: 711,796 centavos de dólar
(8/6/2026)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,1011
Venda: R$ 5,1016
Variação: -1,37%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,23
Venda: R$ 5,33
Variação: -1,06%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,1472
Venda: R$ 5,1478
Variação: -0,55%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,0817
Venda: R$ 5,2860
Variação: -1,38%
- Dólar Futuro (julho)
Cotação: R$ 5,1250,
Variação: -1,60%
- Euro
Compra: US$ 1,1578 (às 11h23)
Venda: US$ 1,158 (às 11h23)
Variação: +0%
- Euro comercial
Compra: R$ 5,9080
Venda: R$ 5,9090
Variação: -1,02%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,9026
Venda: R$ 6,1750
Variação: -0,64%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,28% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,40% ao ano.
- Over a 14,40%
- Ouro
Cotação: US$ 4.114,0 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: -0,50%