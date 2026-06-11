A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,71%

Pontos: 171.497,24

Máxima de +1,96% : 171.927 pontos

Mínima de -0,2% : 168.280 pontos

Volume: R$ 30,46 bilhões

Variação em 2026: 6,44%

Variação no mês: -1,32%

Dow Jones: +1,86%

Pontos: 50.848,75

Nasdaq: +2,54%

Pontos: 25.809,66

Ibovespa Futuro: +1,81%

Pontos: 171.800

Máxima (pontos): 172.360

Mínima (pontos): 168.520

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,50

Variação: +2,9%

Petrobras PN

Preço: R$ 41,67

Variação: +0,05%

Bradesco PN

Preço: R$ 17,72

Variação: +2,67%

Ambev ON

Preço: R$ 16,64

Variação: +2,21%

Petrobras ON

Preço: R$ 46,63

Variação: -0,38%

Vale PNA

Preço: R$ 78,73

Variação: +1,33%

MBRF SA ON

Preço: R$ 16,00

Variação: +0,63%

Vale ON

Preço: R$ 78,73

Variação: +1,33%

Itausa PN

Preço: R$ 12,90

Variação: +2,46%

Global 40

Cotação: 711,796 centavos de dólar

(8/6/2026)

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,1011

Venda: R$ 5,1016

Variação: -1,37%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,23

Venda: R$ 5,33

Variação: -1,06%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,1472

Venda: R$ 5,1478

Variação: -0,55%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,0817

Venda: R$ 5,2860

Variação: -1,38%

- Dólar Futuro (julho)

Cotação: R$ 5,1250,

Variação: -1,60%

- Euro

Compra: US$ 1,1578 (às 11h23)

Venda: US$ 1,158 (às 11h23)

Variação: +0%

- Euro comercial

Compra: R$ 5,9080

Venda: R$ 5,9090

Variação: -1,02%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,9026

Venda: R$ 6,1750

Variação: -0,64%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,28% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,40% ao ano.

- Over a 14,40%

- Ouro

Cotação: US$ 4.114,0 por onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: -0,50%


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