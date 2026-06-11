A fintech inglesa Revolut anunciou a nomeação do ex-ministro da Fazenda, Paulo Guedes, para o conselho consultivo independente do banco digital no Brasil.

Além de Guedes, o conselho inclui Luiz Lobo, que é membro do conselho ou de comitês de risco e auditoria de várias outras instituições financeiras, incluindo a Caixa Econômica Federal e o BR Partners.

Também faz parte a executiva Ana Novaes, que entre outros conselhos, fez parte da B3 e por seis anos foi do conselho do Fundo Garantidor de Crédito (FGC).

"Estamos construindo uma operação de longo prazo no Brasil, alinhada aos mais altos padrões globais de governança e supervisão. A chegada de Paulo Guedes, Luiz Lobo e Ana Novaes fortalece significativamente nossas capacidades institucionais e agrega experiências altamente complementares", comenta em nota à imprensa o CEO da Revolut Brasil, Glauber Mota.

Sobre Paulo Guedes, o comunicado destaca que o ex-ministro do governo Jair Bolsonaro pode contribuir com sua experiência em macroeconomia, mercados financeiros e de capitais. "Seu conhecimento macroeconômico e sua extensa rede de relacionamentos internacionais foram fatores determinantes para sua incorporação ao grupo de conselheiros da Revolut."

A Revolut é uma fintech inglesa, criada em 2015, e chegou ao Brasil em 2023. Atualmente, oferece produtos no mercado brasileiro como conta corrente em reais, crédito, investimentos e a conta global em várias moedas. No mundo, tem 75 milhões de clientes. Assim como o Nubank, a fintech tenta atualmente entrar nos Estados Unidos, maior mercado financeiro do mundo.