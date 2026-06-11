A SpaceX divulgou o preço de US$ 135 por ação, levantando US$ 74,999 bilhões e se tornando a maior oferta pública inicial da história, de acordo com prospecto grátis protocolado na Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC, em inglês) nesta quinta-feira, 11.
A estreia das ações da companhia aeroespacial de Elon Musk ocorrerá na sexta-feira na Nasdaq com o código SPCX. O CUSIP é 84615Q 103.
O BTG Pactual - Cayman Branch está entre os co-gestores do IPO.
A lista de bancos envolvidos na operação inclui Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA Securities, Citigroup Global Markets, JPMorgan Securities, Barclays Capital, Deutsche Bank Securities, RBC Capital Markets, UBS Securities e Wells Fargo, entre outros.