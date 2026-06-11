O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) da Argentina teve alta de 2,1% em maio ante abril, informou nesta quinta-feira, 11, o Instituto Nacional de Estatística e Censo (Indec). O resultado representou uma desaceleração após o índice ter apresentado alta de 2,6% em abril no comparativo mensal.

Na variação anual, a inflação no país foi de 33,2% em maio, o que correspondeu a uma aceleração ante os 32,4% registrados em abril.

No comparativo mensal, o grupo Comunicações subiu 3,4%, seguido por alta em Educação (2,9%).