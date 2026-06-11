A Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção (Abramat) terá o executivo Mauro Franco como novo presidente, sucedendo Paulo Engler, que ficou pouco menos de um ano no cargo.

Franco trabalha há quase 30 anos na Gerdau, chegando à posição de diretor geral de marketing do grupo no País.

Ele é associado ao Instituto Aço Brasil e membro dos conselhos de Abimetal e da própria Abramat. Formado em administração pela PUC-São Paulo, com MBAs em marketing e negócios no Insper, Insead e ESPM.

Em comunicado, a Abramat agradeceu a gestão de Engler e afirmou que a chegada de Franco tem o objetivo de dar continuidade à execução das diretrizes estratégicas da associação.

Entre os principais desafios do setor estão os temas ligados à conformidade técnica dos materiais comercializados no País, à industrialização da construção civil, à sustentabilidade e ao fortalecimento da competitividade da indústria nacional.

Outro desafio é a recuperação das vendas, em meio ao cenário de juros altos no País. As vendas de materiais de construção acumulam queda de 3,8% nos últimos 12 meses até maio.

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