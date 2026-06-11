A rede de laboratórios Sabin aumentou em 26% sua capacidade produtiva após investir R$ 90 milhões na implementação de sistemas automatizados e com o uso de robótica no núcleo técnico operacional (NTO).

O complexo laboratorial de 12 mil metros quadrados (m²) foi equipado com equipamentos da Roche Diagnóstica.

De acordo com a empresa, os dados consolidados apresentados pelas companhias revelam que a implantação das novas tecnologias viabilizou aumento de 43,7% na densidade de testes realizados por metro quadrado, permitindo que a planta absorva novas demandas de processamento de exames no mesmo espaço físico.

No período, a produtividade por colaborador apresentou crescimento de 7,6%, reflexo direto da realização de mais exames durante um mesmo turno de funcionamento, um ganho atingido pela automação da triagem, sem a ampliação da jornada de funcionamento da área técnica.