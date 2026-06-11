O Banco Central e o Tesouro Nacional passarão a divulgar os resultados dos leilões de títulos públicos federais em novo formato a partir da sexta-feira, 12.

Com a reformulação, serão apresentados em um único relatório dados que antes eram publicados de forma dispersa, e serão incluídas notas explicativas para cada um dos campos apresentados.

As informações continuarão a ser divulgadas no site da autoridade monetária.

O BC afirma, em nota, que a iniciativa visa tornar as informações mais claras, acessíveis e organizadas para o público em geral.

Com a consolidação dos dados em um único relatório, os investidores, analistas e cidadãos passarão a contar com uma visão mais completa e integrada dos resultados de cada leilão, diz a autoridade monetária.

Já as notas explicativas terão como objetivo esclarecer "a definição e a metodologia dos dados divulgados, facilitando a compreensão por parte de públicos não especializados e promovendo maior transparência na comunicação das informações".