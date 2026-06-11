O custo da cesta básica subiu em maio em todas as 27 capitais do País, pressionado principalmente por altas em itens como batata, tomate, carne e feijão, de acordo com dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos e pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). Entre abril e maio de 2026, as elevações mais importantes ocorreram em Recife (8,05%), Florianópolis (7,81%), Fortaleza (7,48%) e Porto Alegre (7,24%).

São Paulo continuou com a cesta mais cara do País: R$ 952,20, após alta mensal de 5,08%.

Na sequência aparecem Cuiabá (R$ 925,49), Rio de Janeiro (R$ 914,48) e Florianópolis (R$ 913,43). No Norte e Nordeste, onde a composição é diferente, os menores valores foram registrados em São Luís (R$ 651,15) e Aracaju (R$ 652,73).

Na comparação anual, quase todas as capitais tiveram aumento entre maio de 2025 e maio de 2026, com variações de 0,79% (Boa Vista) a 14,29% (Recife). A única queda foi em São Luís (-2,52%). No acumulado de 2026, todas as capitais registraram alta, com taxa oscilando de 3,45% (São Luís) a 21,94% (Recife).

A alta da cesta também elevou o esforço do trabalhador. Em maio, o tempo médio necessário para comprar os itens foi de 105 horas e 50 minutos trabalhados, acima de abril (100 horas e 52 minutos). Em média, o gasto comprometeu 52,01% do salário mínimo líquido. Com base na cesta mais cara, o Dieese estimou que o "salário mínimo necessário" deveria ter sido de R$ 7.999,44, ou 4,93 vezes o salário mínimo de R$ 1.621,00.

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