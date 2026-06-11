Todas as cinco atividades de serviços registraram ganhos na passagem de março para abril, segundo os dados da Pesquisa Mensal de Serviços, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os serviços prestados às famílias avançaram 1,4%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 0,5%.

Houve avanço de 0,4% em serviços profissionais, administrativos e complementares e alta de 0,9% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 2,2% em abril.

Comparação com abril de 2025

Também segundo o IBGE, quatro das cinco atividades de serviços registraram avanço em abril ante abril de 2025.

Os serviços prestados às famílias avançaram 2,7%, enquanto os serviços de informação e comunicação subiram 6,3%.

Houve avanço de 1,2% em serviços profissionais, administrativos e complementares e queda de 1,4% em transportes.

Outros serviços, por sua vez, registraram avanço de 3,4% em abril, na comparação com abril de 2025.