Os juros futuros reduzem a queda com os rendimentos dos Treasuries e com o petróleo, que voltou a subir diante de novas ameaças do presidente dos EUA, Donald Trump, ao Irã. As taxas rondam a estabilidade mesmo após a pesquisa de serviços do IBGE subir mais do que a mediana das estimativas.

Às 9h33 desta quinta-feira, 11, a taxa de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 estava em 14,475%, de 14,481% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 estava em 14,935%, de 14,968%, e o para janeiro de 2031 marcava 14,815%, de 14,841% no ajuste de quarta-feira, dia 10.