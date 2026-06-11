O Banco Central Europeu (BCE) elevou suas principais taxas de juros em 25 pontos-base na reunião de política monetária desta quinta-feira, 11, após deixá-las inalteradas nos sete encontros anteriores, em meio às pressões inflacionárias decorrentes do choque nos preços de energia provocado pela guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

Dessa forma, a taxa de depósito subiu de 2% para 2,25%, a de refinanciamento passou de 2,15% para 2,40% e a de empréstimos aumentou de 2,40% para 2,65%. A decisão, em linha com a previsão de analistas consultados pela Broadcast, marca a primeira elevação de juros do BCE desde setembro de 2023.

O aperto monetário ocorre após a disparada dos preços do petróleo, causada pela guerra, impulsionar a inflação anual da zona do euro para 3,2% em maio, bem acima da meta oficial de 2% do BCE. Há indícios de impacto também sobre o crescimento. No primeiro trimestre de 2026, o Produto Interno Bruto (PIB) do bloco encolheu 0,2% ante os três meses anteriores.

Nas últimas semanas, dirigentes do BCE mencionaram a possibilidade de alta de juros na reunião deste mês, diante do impasse nas negociações entre EUA e Irã para encerrar o conflito no Oriente Médio, iniciado há quase três meses e meio.