A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou sua previsão para o aumento da oferta da commodity entre os países fora da Opep+ em 2026, em 600 mil barris por dia (bpd), segundo relatório mensal publicado nesta quinta-feira, 11. De acordo com o cartel, as maiores contribuições deverão vir de Brasil, Estados Unidos, Canadá e Argentina.

Para 2027, a Opep também projeta alta de 600 mil bpd na oferta de petróleo fora do grupo, mantendo a estimativa do relatório anterior.

Como resultado, a organização espera que a produção total fora da Opep+ some 54,83 milhões de bpd em 2026 e 55,45 milhões de bpd em 2027.

Ainda no relatório, a Opep informa que a produção da Opep+ caiu 190 mil de bpd em maio ante abril, para uma média de 33,19 milhões de bpd, segundo fontes secundárias, em meio à guerra de Estados Unidos e Israel contra o Irã.

A Opep+ engloba a Rússia e outros produtores de petróleo que não integram a Opep.