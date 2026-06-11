A senadora Tereza Cristina (PP-MS), ligada à bancada da agropecuária, afirmou nesta quarta-feira, 10, que o grupo segue disposto a conversar com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sobre o projeto de renegociação de dívidas rurais. O texto foi aprovado pelo plenário do Senado e segue para nova análise da Câmara dos Deputados.

"Estaremos abertos a ouvir as sugestões do governo e poder dar novos encaminhamentos, se forem precisos", disse a senadora durante sessão do Senado.

O projeto foi votado sem acordo com a equipe econômica. Parlamentares afirmaram que continuarão o diálogo antes da votação na Câmara. Segundo a senadora, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, "apresentou esforço para renegociação das dívidas rurais".

"Temos que aprovar esse projeto hoje. E se ajustes vierem por parte do governo, serão muito bem-vindos. Tenho certeza que o governo não quer o prato do brasileiro mais caro. Não quer a inflação dos alimentos, mas, se não fizermos isso nesse momento, teremos inflação sobre alimentos e teremos população pagando mais caro nos supermercados", continuou Tereza.